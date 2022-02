Rodrigo Santoro exibe bastidores de gravação de seu novo projeto: ''Ajustando os últimos detalhes''

Rodrigo Santoro exibiu alguns bastidores de seu mais novo trabalho para a Amazon Prime Vídeo

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 15h03

Nesta sexta-feira, 4, Rodrigo Santoro (46) decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores de seu mais novo trabalho.

O ator publicou um vídeo onde ele aparece em um estúdio de gravação, dublando algumas cenas do filme Sin Límites, da Amazon Prime, onde ele interpreta Fernão De Magalhães.

Na legenda, ele falou com carinho do momento: "Dia de trabalho no estúdio ajustando os últimos detalhes de Fernão De Magalhães em Sin Límites. Em breve no Prime Vídeo".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Mais um sucesso, com certeza!", escreveu um. "Que tudo!", falou outro. "Você arrasa!", disse um terceiro.

Será que o Oscar vem aí?

Recentemente, Rodrigo usou suas redes sociais para celebrar a possível indicação de seu filme, 7 Prisioneiros, ao Oscar de 2022.

"Ainda não é uma indicação ao prêmio, claro. É uma possibilidade junto a tantos outros títulos. Mas só de ter nosso filme reconhecido dessa forma, já enche o coração de força e orgulho do cinema brasileiro", escreveu ele na ocasião.

Confira o vídeo que Rodrigo Santoro fez dos bastidores de seu novo trabalho: