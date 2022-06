Robert Downey Jr. impressiona a internet ao revelar novo visual

Intérprete do Homem de Ferro, Robert Downey Jr surpreendeu a web ao mostrar seu novo visual em uma foto com sua esposa Susan

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 17h55

Neste último domingo, 5, Robert Downey Jr compartilhou um clique em seu Instagram em que revelava um novo visual!

Ao lado da esposa Susan Downey, o ator mostrou que está com o cabelo azul. O casal foi acompanhar um jogo de baseball infantil.

Os fãs do intérprete do Homem de Ferro aprovaram o visual do astro! "Cabelo azul eu amei", comentou uma seguidora. Outra fã escreveu: "Você e Susan estão lindos".

Uma outra seguidora elogiou o ator: "RDJ (Robert Downey Jr) como você continua ficando mais bonito!". E um fã comentou: "Fofo de cabelo azul".

Confira aqui o novo visual de Robert Downey Jr.