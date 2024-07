Rami Malek e Emma Corrin curtem dia na praia do Rio de Janeiro

Abraçados, Rami Malek e Emma Corrin são flagrados em passeio em uma praia no Rio de Janeiro após chegarem ao Brasil para evento

O ator Rami Malek e a atriz Emma Corrin aqueceram os rumores de romance durante viagem ao Brasil. Na manhã deste domingo, 14, eles foram flagrados abraçados enquanto caminhando em uma praia no Rio de Janeiro.

Os dois estavam com looks despojados. Rami usava um conjunto todo bege, enquanto Emma usava uma blusa bege com shorts listrado.

Ela veio ao Brasil nesta semana para participar do evento de pré-estreia do filme Deadpool & Wolverine. Além dela, o ator Hugh Jackman também já está em solo brasileiro e foi visto na varanda de um hotel no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Emma e Rami são apontados como um casal desde setembro de 2023. Eles já foram vistos juntos circulando por Londres, na Inglaterra, e em clima de romance. Porém, eles ainda não assumiram um romance.

Rami ficou conhecido por ter interpretado Freddie Mercury no filme Bohemiam Rhapsody. Enquanto isso, Emma interpretou a princesa Diana na série The Crown, da Netflix.

Rami Malek ganhou o Oscar em 2019

Para delírio dos internautas, que julgaram o prêmio mais do que merecido, Rami Malek foi anunciado como o Melhor Ator do Oscar 2019. O astro foi o primeiro ator do Oriente Médio a vencer na categoria citada. A premiação foi embasada em sua participação em Bohemian Rhapsody, no qual ele representou uma grande figura do mundo do entretenimento.

"Sou filho de imigrantes do Egito, de primeira geração. Parte da minha história está sendo escrita agora. E não poderia ser mais grato a todos que acreditaram em mim”, enfatizou o ele.

Malek deu vida a Freddie Mercury na obra que faz menção à biografia da banda Queen. O discurso do galã deu o que falar nas redes sociais, justamente por emocionar a todos ao revelar que foi a terceira opção para viver o personagem principal. Em tons de agradecimento, ele fez questão de citar o astro que representou nas telonas.

"Talvez não tenha sido a escolha mais óbvia, mas acho que resolvi", declarou ele, que venceu Christian Bale, de Vice, Bradley Cooper, de Nasce uma Estrela, Willem Dafoe, de No Portal da Eternidade, e Viggo Mortensen, de Green Book.