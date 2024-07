Quem é Mia Goth? Conheça a neta da atriz brasileira Maria Gladys

Fenômeno de Hollywood, a atriz Mia Goth é neta da renomada brasileira Maria Gladys e já morou no Brasil; saiba mais sobre a estrela

A atriz, produtora e roteirista britânica Mia Goth encantou os fãs recentemente ao dar uma nova declaração sobre sua avó, a atriz brasileira Maria Gladys. Estrela do filme 'MaXXXine', no último domingo, 7, a artista viralizou na web ao falar em português durante o tapete vermelho.

Na ocasião, Mia deu uma breve entrevista ao SBT e mencionou a falta que sente de Maria Gladys. "Eu amo minha avó, tantas saudades da minha avó", declarou. Após a repercussão, internautas relembraram um outro momento emocionante da atriz, fenômeno de Hollywood, nas telinhas da TV brasileira.

Em 2021, Mia Goth apareceu na Record TV durante o extinto programa 'A Noite É Nossa', apresentado por Geraldo Luís, e surpreendeu a avó com um recado especial à veterana. "Minha avó é a maior inspiração da minha vida. Ela é a mulher mais forte que eu conheço", disse ela.

mia goth falando em português em nova entrevista para o sbt

mia goth falando em português é a coisa mais fofa desse mundo

Mas afinal, que é Mia Goth? Filha de mãe brasileira e pai canadense, ela nasceu em Londres e passou boa parte da infância no Brasil, onde foi criada com Rachel Goth - herdeira de Maria Gladys. Posteriormente, mudou-se para a Inglaterra, onde iniciou a carreira como modelo aos 14 anos.

Mia, que está em alta mais uma vez com o lançamento de 'MaXXXine', fez sua estreia no cinema em 2013, aos 20 anos, no longa 'Ninfomaníaca', do diretor dinamarquês Lars Von Trier. Também atuou em produções como 'A Cura' (2017), 'Suspiria' (2018) e na trilogia de terror de Ti West, composta por 'X: A Marca da Morte' (2022) e 'Pearl' (2023).

Um detalhe que sempre chama atenção dos fãs brasileiros de Mia é seu grau de parentesco com Maria Gladys. Atriz renomada no país, a veterana participou de grandes sucessos das telinhas como 'Brega e Chique', (1987), 'Vale Tudo' (1988), 'Corpo Dourado' (1996), 'Senhora do Destino' (2004), entre outras.

Além de Rachel Gladys, Maria também é mãe de Glayson e Thereza Maron. A atriz brasileira ainda é bisavó de Isabel, filha de Mia Goth, nascida em 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mia Goth (@miagoth0)

Maria Gladys fala sobre fama de Mia Goth

Musa do cinema marginal na década de 60 e 70, a atriz Maria Gladys passou todo seu talento adiante na família. Sua neta, Mia Goth, é uma estrela dos filmes de terror dos dias de hoje, protagonizando longas como X e Pearl, produzidos pela icônica produtora independente, A24.

A brasileira virou assunto recentemente nas redes sociais após o parentesco das duas ter sido descoberto. "Isso é maravilhoso, para mim, para ela, para a família toda. Fico muito feliz em saber disso. Quem sabe pode me render convites para atuar", revelou Maria, durante uma entrevista ao F5, da Folha, relatando sobre a nova fama que conquistou online.