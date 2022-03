Protagonista de filme indicado ao Oscar 2022 não foi convidada para a cerimônia

Rachel Zegler, a estrela do musical West Side Story, revelou que não foi convidada para o Oscar 2022

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 17h59

Neste último domingo, 20, a atriz Rachel Zegler (20) revelou em seu Instagram que não foi convidada para o Oscar 2022, que acontece neste próximo dia 27.

A jovem atriz postou uma série de fotos relembrando alguns momentos dos seus primeiros meses de 2022. Em um dos cliques, a intérprete de Maria no filme West Side Story posava com o vestido que foi à premiação britânica BAFTA.

Nos comentários, um dos fãs de Rachel escreveu: "Mal posso esperar para ver o que você irá vestir no Oscar".

A vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz deste ano respondeu ao seguidor dando a notícia: "Eu não fui convidada, então calças de moletom e a camiseta de flanela do meu namorado".

Os fãs da protagonista do musical indicado a Melhor Filme no Oscar deste ano entraram em polvorosa. "Não? Mesmo com um filme indicado?", questionou um fã. Outra seguidora comentou: "Tão injusto".

Após as respostas, a futura intérprete da Branca de Neve no filme live-action deu mais detalhes: "Eu não sei pessoal, eu tentei de tudo mas parece que não vai acontecer. Eu irei torcer para West Side Story do meu sofá e estarei orgulhosa do trabalho que nós fizemos tão incansavelmente há 3 anos".

A artista ainda abriu seu coração e disse: "Eu espero que um milagre de último minuto aconteça e eu possa celebrar nosso filme pessoalmente, mas ei, é assim que acontece às vezes, eu acho. Obrigada pelo choque e pelo ultraje — eu também estou desapontada. Mas está tudo bem. Muito orgulhosa do nosso filme".

O filme West Side Story, que estrela Rachel Zegler ao lado do ator Ansel Elgort (28) está indicado em 7 categorias na maior premiação da indústria cinematográfica.

Ausências no Oscar 2022

Além da atriz de West Side Story, outra estrela de Hollywood se manifestou dizendo que talvez não aparecesse no tapete vermelho do Oscar 2022.

Indicada ao prêmio de Melhor Atriz na cerimônia que acontece neste próximo domingo, Jessica Chastain (44) contou que por conta de uma mudança na programação da premiação talvez não comparecesse no tapete vermelho do maior evento do cinema.

