Primeira foto de Ryan Gosling caracterizado como 'Ken' no live-action de Barbie é divulgada; confira

Ator que integra o elenco de 'Barbie', Ryan Gosling surgiu caracterizado de Ken

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 13h20

Nesta quarta-feira, 15, foi divulgada a primeira foto de Ryan Gosling no live-action de Barbie. No clique, o ator surgiu caracterizado de Ken.

Com o tanquinho a mostra e os cabelos platinados, Ryan Gosling mostrou que já entrou no personagem do filme que estreia em 2023.

A imagem foi divulgada nas redes sociais de Barbie, e na legenda publicação, escreveram: "Barbie, 21 de julho de 2023 nos cinemas".

Até o momento, a produção da Warner Bros ainda não tem quase nenhum detalhe revelado. Apenas, alguns nomes cotados para o filme, e esse mistério sobre o que o espectador pode esperar do longa está animando a internet.

O filme de Greta Gerwig, conta com um elenco de peso! Ryan Gosling, como o boneco Ken, Dua Lipa, Kate McKinnon, o comediante Will Ferrell e Emma Mackey, e ela, Margot Robbie.

Veja a primeira imagem de Ryan Gosling caracterizado de Ken: