Primeira brasileira trans em Hollywood grava nome na Calçada da Fama: 'Orgulho imenso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thalita Zampirolli celebrou conquista após filme em Hollywood

A atriz Thalita Zampirolli conquistou mais um marco em sua carreira internacional. Após se tornar a primeira brasileira trans a estrelar um filme em Hollywood, a artista gravou seu nome na Calçada da Fama, um dos maiores cartões postais do local.

"Tenho orgulho imenso de ser brasileira e de ser uma mulher trans que defende a diversidade de identidades e orientações sexuais presentes na sociedade atual com intuito de favorecer a inclusão e igualdade. Estas são as minhas bandeiras, carregarei com respeito e muito orgulho para onde eu for", disse, em entrevista à CARAS Brasil, após posar para fotos em Hollywood .

Sua estreia no cinema internacional aconteceu com o curta-metragem The Roommate, dirigido por Fabio Anffe. Na trama, ela deu vida a uma corretora de imóveis, e, agora, irá entrar em festivais internacionais de cinema dos EUA. "Eu achei que este momento pedia um registro marcante. Não sabemos o dia de amanhã, então não quis esperar", declarou ainda.

Além de atriz, a artista de Hollywood também é rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel. Ela é formada pela escola de teatro de Wolf Maia, e já atuou em algumas novelas da Globo, como A Força do Querer e Malhação. Para ela, a oportunidade de estar em um local tão importante para o cinema, trouxe apenas mais aprendizado.

REPRESENTATIVIDADE

Depois de ser escalada para um projeto em Hollywood, Thalita Zampirolli refletiu sobre as mudanças que a indústria brasileira tem promovido ao abraçar cada vez mais a diversidade. A famosa avaliou como positiva a presença cada vez mais comum de pessoas trans em produções nacionais.

"Eu acho esse movimento importantíssimo. As pessoas precisam entender, aceitar e respeitar a gente. Podemos ocupar qualquer espaço desde que tenhamos capacidade de estar ali. Minha luta é para que todas as trans não tenham medo de ser quem são e acreditem nos próprios sonhos. Eu acreditei em mim e por isso estou aqui hoje. Ninguém tem o poder de parar uma mulher trans", declarou.

Destinada a realizar seus sonhos enquanto atriz, Zampirolli agora segue feliz de poder representar a comunidade trans fora de seu país de origem. "Com respeito, humildade e muita preparação profissional podemos chegar aonde quisermos. Fico feliz em abrir portas para outras mulheres trans que, com certeza, virão depois de mim. A arte pode salvar vidas", afirmou.