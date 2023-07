Por que Bruna Marquezine entrou em greve que pode arruinar sua estreia internacional?

Por que Bruna Marquezine entrou em greve? Atitude da atriz é seguida por atores e atrizes

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu os fãs ao revelar publicamente que está em greve. Ela aderiu ao direcionamento do Screen Actors Guild, o sindicato dos atores que representa mais de 120 mil profissionais nos Estados Unidos.

A brasileira faz parte dos sindicalizados porque estrelou Besouro Azul, filme que foi produzido em Hollywood e deve estrear em 17 de agosto. Ela agora faz parte da ação que pode mudar a história do cinema e paralisar uma mudança que pode impactar a produção cinematográfica para sempre.

É que os principais estúdios estão intensificando o uso de Inteligência Artificial em suas produções. Nos próximos anos, eles planejam captar movimentos e expressões faciais que seriam utilizados futuramente em novos projetos. Caso esse processo vingue, os atores não receberiam mais salário por seus trabalhos, já que seria utilizado apenas esse conteúdo pré-adquirido.

O SAG se posiciona contra a medida e pede que esse tipo de prática seja proibida. Em seu comunicado publicado nas redes sociais, Bruna Marquezine esclareceu sua posição sobre o tema, endossado pela maior parte dos atores e atrizes.

"Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior. Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece. Serei sempre grata a minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês”, disse ela.