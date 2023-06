Pietra Quintela celebra o fim das gravações de seu novo filme: 'Experiência incrível'

Pietra Quintela aprendeu a falar francês e viveu no Rio de Janeiro para as filmagens de Princesa Adormecida

A atriz Pietra Quintela está radiante com o fim de mais um trabalho de sucesso. Ela terminou de gravar o filme Princesa Adormecida após algumas semanas de trabalho no Rio de Janeiro e adorou a experiência.

“Uma experiência incrível! Com certeza, uma das melhores da minha vida. Estou em uma fase muito boa e, certamente, a motivação vem desse trabalho. Fiquei apaixonada pelo roteiro,pela equipe, pelo elenco... Foi um período muito leve, apesar do ritmo intenso. Estou feliz, espero que o resultado seja tão incrível como foram as gravações”, disse ela.

Para o filme, Pietra aprendeu a falar francês e foi morar no Rio de Janeiro por algumas semanas. “Não foi tão difícil, confesso que tenho uma certa facilidade para aprender novos idiomas. Sou fluente em inglês, falo algumas coisas em alemão, então acho que isso pode ter ajudado. O francês tem uma sonoridade muito diferente do que estou acostumada, mas acho que fiz certinho. Meu professor elogiou”, disse ela.

No set de gravação, ela ainda teve a chance de contracenar com Maisa, que atuou no primeiro filme da saga, chamado Cinderela Pop. Maisa elogiou o trabalho da colega de profissão. "Foi maravilhoso rodar esse filme com a Pietra. Já tinha conhecimento do talento dela, mas através do convívio pude, de fato, perceber seu profissionalismo e comprometimento. Ela se diverte atuando e domina o set. Fiquei muito feliz e surpresa por encontrá-la assim com tanta maturidade sem perder o jeitinho de menina. Amei a experiência de conhecer mais uma princesa da Paula Pimenta e poder viver isso com ela", afirmou.

O filme é inspirado em uma das histórias dos livros de Paula Pimenta.

Fotos: Laura Campanella

Confira a sinopse do filme Princesa Adormecida:

"Princesa Adormecida é uma adaptação do livro homônimo de sucesso de Paula Pimenta, que faz parte da série de livros “Princesas Modernas”. O filme conta a história de uma princesa dos dias atuais. Mas não se trata de uma história romântica como as dos contos de fadas. Muito pelo contrário! Reinos distantes? Linhagem real? Sequestro? Uma bruxa vingativa? Para Áurea (ou Rosa como acreditava ser seu nome) tudo isso só existia nos livros. Seu cotidiano era normal, ou quase normal, pois ela era criada por três tios superprotetores que não a deixavam fazer absolutamente nada. Era boa aluna. Tinha algumas amigas. Até que, de uma hora pra outra, tudo mudou. Imagina acordar um dia e descobrir que o mundo que você achava real nada mais era do que um sonho. Essa é a história de Rosa, mas poderia ser a metáfora da vida de qualquer menina adolescente que se sente deslocada em seu mundo."