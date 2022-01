Peter Dinklage detona remake de "A Branca de Neve": "Não faz sentido"

O remake da animação clássica está sendo produzido, com a atriz de West Side Story no papel da princesa

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 21h34

Na última segunda-feira, 24, Peter Dinklage(52) se posicionou contra o remake do filme A Branca de Neve, que está sendo produzido pela Disney.

O ator que nasceu com uma forma de nanismo, chamada acondroplastia, deu uma entrevista para um podcast americano onde criticou a história retrógrada da animação clássica e a decisão de levá-la de volta para as telas. "Tem muita hipocrisia acontecendo", disse o ator de Game of Thrones em um primeiro momento.

"Eles estão orgulhosos de terem escalado uma mulher latina como Branca de Neve, mas você ainda está contando a história de Branca de Neve e os Sete Anões. Deem um passo para trás e vejam o que estão fazendo aí. Não faz sentido para mim", continuou o protagonista do novo filme Cyrano.

Em relação à atriz que fará o papel de Branca de Neve, Dinklage está se referindo a Rachel Zegler (20), que ganhou um Globo de Ouro com sua atuação no papel principal de West Side Story.

"Você faz progresso de uma maneira mas você ainda está fazendo uma história retrógrada sobre sete anões vivendo em uma caverna juntos", complementou o artista.

A resposta da Disney

Nesta terça-feira, 25, a Disney respondeu às críticas do ator em uma nota para uma revista americana.

"Para evitar reforçar esteriótipos do filme de animação original, nós estamos adotando uma abordagem diferente com esses sete personagens e estamos consultando diversos membros da comunidade com nanismo".

A nova versão de A Branca de Neve ainda está em processo de produção e não tem previsão de lançamento.