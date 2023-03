Pedro Pascal: Quem é o ator queridinho do momento que conquistou o coração dos fãs

Pedro Pascal ganhou notoriedade em The Last of Us, mas atuou em séries como Game of Thrones e hoje é rei do TikTok, conquistando fãs de várias gerações

Que o ator chileno Pedro Pascal (47) começou a bombar nas redes sociais por conta de sua atuação na série The Last of Us, todos já sabem. Porém, venha conhecer a história do artista que hoje tem conquistado o coração de todas as gerações, sendo o crush supremo de muitos espectadores.

Muitos começaram a conhecer Pedro após seu papel como Oberyn Martell, no sucesso Game of Thrones, mas a verdade é que ele tem uma carreira bem mais extensa e cheia de papéis. E não é atoa que hoje a internet o considera o ator mais gato e carismático do momento.

pedro pascal as oberyn martell in game of thrones (2014) pic.twitter.com/r2l9C6GNGW — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) March 20, 2023

Pedro Pascal tem uma extensa lista de outros sucessos em seu currículo, sendo protagonista ou não, ele já atuou ao lado de grandes nomes e em grandes produções. Sendo que três delas são os maiores sucessos das últimas décadas, como GoT.

Além dela, o chileno vive Din Djarin em The Mandalorian, série do universo Star Wars, e mesmo sem tirar muito seu capacete de beskar, o jeito mal-humorado do personagem com Groku, o famoso Baby Yoda, acabou virando amor de pai para filho, derretendo o coração dos internautas.

Em The Last of Us, ele interpreta Joel, o durão que saiu dos jogos de Playstation, protegendo a Elley, personagem de Bella Ramsay, ao atravessar os Estados Unidos. Na produção, eles também criam um amor quase que parental, e aos poucos, a internet foi ganhando seu mais novo “daddy”.

pedro pascal vivendo como pai da ellie em the last of us e pai do grogu em the mandalorian QUE HOMEM O FAMOSO DADDY pic.twitter.com/VnbnhHAnuq — • ana • (@cptainlarson) March 6, 2023

Não satisfeito em atuar em duas das maiores séries das últimas décadas, o chileno também pode falar que contracenou com o grande ator brasileiro, Wagner Moura, em Narcos. Ainda sim, não somente pelo seu talento nato, Pedro conquistou os fãs que são tão apaixonados por ele.

Tem muita gente que não sabe quem é Pedro Pascal. Ouviram falar de Narcos? Ele foi protagonista. Como é de Last of Us, da HBO-MAX (por isso estava no Oscar, transmitido por ela). Fez GoT, Mandalorian, até Mulher Maravilha. Baita ator chileno. pic.twitter.com/0kOZvEct37 — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) March 14, 2023

Bem engajado em causas sociais, principalmente com os direitos LGBTQIAP+, Pedro tem uma irmã caçula, Lux Pascal, uma mulher trans, que sempre recebe o apoio irrestrito do irmão mais velho nas redes sociais e eventos presenciais.

🚨 GENTE DO CÉU! Pedro Pascal e sua irmã Lux Pascal juntinhos hoje em Nova York!!!



Passando mal com a beleza deles! 🤩 pic.twitter.com/L7DZuRR1gc — Pedro Pascal News Brasil (@PedroPascalNews) February 13, 2023

Mas quem realmente é Pedro Pascal?

Nascido em Santiago, no Chile, durante a ditadura do governo de Augusto Pinochet no país sulamericano, José Pedro Balmaceda Pascal é filho de um médico e de uma psicóloga que acabaram sendo exilados do país quando o ator tinha apenas 9 meses. Muito por conta disso, o artista abraça as causas de esquerda dos pais e hoje é muito defensor dos direitos humanos, das mulheres e das minorias. Além de ser defensor do meio-ambiente e apoiar outros temas de igualdade na sociedade.

Depois que saiu do Chile junto de seus pais, Pedro foi morar na Dinamarca, mas tempos depois foram para o Texas, nos Estados Unidos, onde começou a estudar teatro. Tentando ser ator, se mudou para a cidade de Nova York, onde ingressou na Tisch School of the Arts, logo começando seus trabalhos off-Broadway, e fazendo pontas em séries como Buffy, Law & Order, CSI, entre outras. Nas telonas, participou de filmes como A Grande Muralha, Kingsman: O Círculo Dourado e Mulher-Maravilha: 1984.

E nada modesto, em uma entrevista para o canal E!, Pedro Pascal assumiu saber (e gostar) que é considerado o famoso “daddy” pela internet. “Eu sou seu papai safado”, brincou, à época. Com diversos vídeos onde assume o status de daddy, Pedro tem uma vida reservada, ou seja, ninguém sabe exatamente se é solteiro, casado, nada.

Os brasileiros, claro, não podiam ficar fora da brincadeira e de terem seus corações arrebatados pelo talentoso ator. “Qual o tamanho da responsabilidade ser o daddy especial favorito de todo mundo?”, perguntou um fã, durante sua participação na CCXP 2022, em São Paulo. “Essa é a maior honra da minha vida. É uma honra ser o daddy de vocês”, brincou.