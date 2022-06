Paulo Vieira realiza um dos sonhos de sua vida: "Que emoção"

A ator e comediante Paulo Vieira anunciou que realizou um sonho de sua vida

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 18h22

Nesta quinta-feira, 2, Paulo Vieira realizou um sonho em sua carreira e compartilhou a notícia em suas redes sociais.

O comediante contou que dublará um filme de animação e será o protagonista de "O Lendário Cão Guerreiro".

Em um vídeo divulgado no Twitter do apresentador do quadro Big Terapia do BBB 22, Paulo disse: "Esse é um dos maiores sonhos da minha vida".

No Instagram, o apresentador do programa Avisa Lá Que Eu Vou do canal GNT comentou no anúncio do filme que estreia em julho: "Que emoção! Tô muito feliz". "O Lendário Cão Guerreiro" ainda conta com dublagens de Ary Fontoura e Deborah Secco.

Confira aqui Paulo Vieira comemorando o novo projeto!

