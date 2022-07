'Papai é Pop' filme com Lázaro Ramos e Paolla Oliveira, ganha trailer divulgado

Inspirado em livro de Marcos Piangers, o filme 'Papai é Pop' chega aos cinemas na véspera do Dia dos Pais

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 13h20 - Atualizado às 13h54

Alerta de programação especial! Nesta segnda-feira, 4, foi divulgado o trailer oficial do filme Papai é Pop, sucesso de Marcos Piangers que chega às telinhas no próximo semestre.

O filme traz Lázaro Ramos (43) e Paolla Oliveira (40) no elenco. Os atores vão viver Tom e Elisa, um casal que vê sua rotina se transformar com o nascimento de Laura (Malu Aloise). A adaptação de Tom à nova vida interfere no vínculo do casal, além de mexer com a relação de Tom com sua mãe, Gladys (Elisa Lucinda), que o criou sozinha.

“Acho que as pessoas vão se identificar muito com a história do filme, porque ele é sobre aprendizado e afeto”, opina Lázaro Ramos.

Do outro lado, enquanto Tom está descobrindo um caminho, Elisa, interpretada por Paolla Oliveira encara a maternidade e seus desafios com total dedicação: “É um filme familiar que fala da descoberta de um pai e a transição de uma mãe para o que a gente acha que é uma família mais moderna, mais coerente com os valores e responsabilidades bem divididas”, afirma Paolla.

Com direção de Caito Ortiz e roteiro de Ricardo Hofstetter, o filme de 'Papai é Pop', chega aos cinemas dia 11 de agosto.

Confira o trailer oficial de Papai é Pop: