Paolla Oliveira aparece com bebê no colo em fotos nos bastidores de novo filme

A atriz Paolla Oliveira aproveitou o dia de TBT e relembrou as gravações de seu novo filme “Papai É Pop” em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 25, Paolla Oliveira (40) aproveitou o dia de TBT e publicou fotos em seu Instagram relembrando as gravações de seu novo filme “O Papai É Pop”.

No carrossel composto por sete fotos, a atriz apareceu segurando um boneco de bebê e ao lado de integrantes do elenco nos bastidores do filme protagonizado por Lázaro Ramos (43).

“TBT dos bastidores de Papai É Pop pra lembrar que o filme está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Quem já viu e quem quer ver ?”, escreveu Paolla na legenda para interagir com seus seguidores.

Os fãs da namorada de Diogo Nogueira adoraram as fotos e ainda elogiaram o filme. “Filme lindo. Muito orgulho”, escreveu uma seguidora. E outra fã elogiou: “Que fotos mais fofas”.

Natural!

No último dia 24, Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao posar toda natural para fotos em preto e branco.

Sorridente e com pouca maquiagem, a intérprete de Pat na novela "Cara e Coragem" recebeu diversos elogios de seus fãs.