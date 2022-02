Oscar 2022 terá três atrizes como apresentadoras, diz revista americana

Segundo uma revista dos Estados Unidos, a apresentação do Oscar 2022 ficará por conta de Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall

Nesta segunda-feira, 14, a revista americana Variety afirmou que o Oscar 2022 terá três apresentadoras comandando a cerimônia!

Amy Schumer (40), Regina Hall(51) e Wanda Sykes (57) irão assumir o papel de serem as hosts da premiação e terão uma hora de apresentação cada.

A revista americana ainda afirmou que a novidade será anunciada nesta terça-feira, 15, em um programa da televisão americana.

No domingo, 13, a comediante Amy Schumer deu dicas de que uma novidade estaria chegando. Em seu Instagram, a atriz e roteirista postou algumas fotos suas e escreveu: "Notícia grande e divertida chegando".

Antes das três atrizes serem as principais candidatas para a apresentação da maior premiação do cinema, o ator Tom Holland (25) era o mais cotado. O intérprete do Homem Aranha já teria até recebido ligações o convidando para apresentar a cerimônia.

Esta será a primeira vez desde 2018, que a cerimônia do Oscar terá apresentadores fixos. Nas edições mais recentes, várias celebridades anunciavam os indicados e ganhadores.

Confira aqui o post de Amy Schumer!

Outra novidade do Oscar 2022

Nesta segunda-feira, 14, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que realiza o Oscar, anunciou a categoria de filme favorito dos fãs.

Os amantes do cinema poderão postar no Twitter os votos para os seus filmes favoritos! Usando a #OscarsFanFavorite, os cinéfilos poderão indicar qualquer filme para vencer a categoria.

E tem mais, a Academia irá selecionar três pessoas que votaram pelo Twitter e os escolhidos ganharão uma viagem toda paga para acompanhar a cerimônia do Oscar em Los Angeles.

Os votos dos fãs podem ser feitos até o dia 3 de março e o filme mais votado no Twitter será anunciado durante a premiação do Oscar que acontece no dia 27 de março.