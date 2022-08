Olivia Newton-John se dizia "sortuda" e classificava seu terceiro câncer como um "presente"

Olivia Newton-John deixa lição de força; ela morreu aos 73 anos nesta segunda (8)

Gustavo Assumpção Publicado em 08/08/2022, às 17h46

A atriz Olivia Newton-John (1948-2022), que faleceu nesta segunda-feira (8) após lutar bravamente pela terceira vez contra um câncer, nunca reclamou do “azar” de ser acometida tantas vezes pela doença. =Em uma entrevista recente, ela chegou a classificar a experiência como um “presente”, mesmo reconhecendo tudo o que perdeu nos anos de batalha.

"Foi um presente. Eu não desejo isso para ninguém. Mas para mim, tem sido importante na minha vida", disse ela ao jornal britânico The Guardian.

O mais recente diagnóstico foi recebido pela atriz, cantora e empresária em 2017, quando ela falou publicamente sobre o drama. Na época, o grau era considerado muito avançado, o que a deixou bastante debilitada.

"Acho que todo dia é uma bênção. Você nunca sabe quando seu tempo acabou; todos nós temos um tempo finito neste planeta, e só precisamos ser gratos por isso", considerou.

Olívia Newton-John recebeu o primeiro diagnóstico em 1992 - o segundo viria mais de uma década depois, em 2013. Ela passou por uma série de tratamentos, alguns mais convencionais e outros mais experimentais. A atriz chegou a cultivar cannabis e fazer uso da ayuhasca, experiência que classificou como uma “viagem”.

"Eu escolho não ver isso como uma luta também porque eu não gosto de guerra. Não gosto de lutar onde quer que seja - seja fora ou em uma guerra real dentro do meu corpo. Eu escolho não ver dessa forma. Eu quero ter meu corpo saudável e de volta ao equilíbrio. Parte disso é sua atitude mental em relação a isso", afirmou.

Em 2019, ela também abriu o coração em entrevista ao 60 Minutes australiano. Na ocasião, impressionou os fãs com a ousadia de dizer que se considerava “sortuda”.

"Nós sabemos que vamos morrer algum dia, só não sabemos quando. Quando alguém te dá um diagnóstico de câncer, ou qualquer outra doença assustadora, de repente você precisa encarar a possibilidade de que seu tempo é ainda mais limitado. A verdade é que qualquer um pode morrer hoje ou amanhã. Cada dia é um presente”, declarou ela na época.

Olivia Newton-John deixa uma filha, Chloe Rose Lattanzi, fruto de seu relacionamento com o ator ator Matt Lattanzi.

HOMENAGENS

John Travolta (68) homenageou a atriz Olivia Newton-John faleceu aos 73 anos de idade nesta segunda-feira, 8. Ao saber da notícia, o ator e par romântico da atriz em Grease usou as suas redes sociais para lamentar o ocorrido. No perfil do Instagram, o artista compartilhou um registro antigo da amiga de longa data e comentou sobre os seus feitos.

"Minha querida Olivia, você fez todas as nossas vidas muito melhores. Seu impacto foi incrível. Eu te amo muito. Nos veremos na estrada e estaremos todos juntos novamente. Seu desde o primeiro momento em que te vi e para sempre! Seu Danny, seu John!", escreveu ele na legenda publicação.