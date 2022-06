Murilo Armacollo comemora seu novo filme, chamado Um Broto Legal

Murilo Armacollo conta detalhes do seu novo personagem no filme 'Um Broto Legal'

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 14h52

O ator e cantor Murilo Armacollo está radiante com seu novo trabalho no cinema. Ele está no elenco do filme Um Broto Legal, que estreia no dia 16 de junho e conta a história da cantora Celly Campello.

Ao falar sobre o projeto, ele relembrou o seu personagem, Tony Campello. “[O filme fala da] Resiliência do Tony, por já ser um cantor de sucesso e insistindo com todos os recursos disponíveis na época para fazer da Celly uma estrela, e sobre sonhos na visão da Celly em desistir de uma carreira consolidada pelo sonho de casar e constituir família”, disse ele.

Bastidores do novo filme de Murilo Armacollo

Além disso, o artista relembrou o convite para atuar no filme. Na época, ele estava no elenco da série Juacas, do Disney Channel. “No estúdio, o produtor de elenco me chamou e disse que tinha um projeto biográfico novo, e que eu parecia demais com o personagem protagonista que eles estavam procurando. Também perguntou se eu tocava violão. Ele me pediu para gravar um vídeo cantando três músicas do Tony. Depois disso tive um teste presencial com as atrizes que estavam sendo testadas para Celly. E deu certo!”, afirmou.

Por fim, Murilo relembrou que teve a oportunidade de encontrar Tony Campello na época das gravações. “Eu tive a oportunidade de estar pessoalmente com Tony Campello, que me deu dicas de como ele impostava a voz, como se movimentava, como os fãs reagiam aos shows, e contou também várias histórias incríveis que ele presenciou”, declarou.