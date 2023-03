Morre Lance Reddick, ator de 'The Wire' e 'John Wick'

Ator de 60 anos, Lance Reddick foi encontrado sem vida em sua casa na Califórnia, Estados Unidos

O ator Lance Reddick, da série The Wire e do filme John Wick, faleceu aos 60 anos de idade. De acorod com o site TMZ, o corpo dele foi encontrado sem vida em sua casa na Califórnia, Estados Unidos, na manhã desta sexta-feira, 17.

Por enquanto, a causa da morte dele não foi confirmada. Porém, o representante do ator informou que ele faleceu em decorrência de causas naturais.

O ator é natural dos Estados Unidos e fez uma longa carreira no cinema e na TV. Ele atuou em Fringe, Bosch, Oz, Lost, Invasão ao Serviço Secreto e Godzilla vs Kong. O artista ainda deixou um trabalho não lançado, o filme Percy Jackson and the Olympians.

Nos últimos dias, ele estava em fase de lançamento do quarto filme da saga John Wick, na qual interpretou o personagem Charon.

Ele deixou a esposa e dois filhos de um relacionamento anterior.