Morre Clarence Gilyard Jr., aos 66 anos, ator de ‘Duro de Matar’ e ‘Top Gun’

De acordo com o NY Post, Clarence Gilyard Jr. enfrentava uma doença crônica não divulgada

Morreu aos 66 anos o ator Clarence Gilyard Jr., conhecido por participar de filmes de grande sucesso, como “Top Gun” e “Duro de Matar”. De acordo com o NY Post, ele passava por um tratamento de uma doença crônica que não foi divulgada.

Sua morte foi confirmada pela Universidade de Nevada, em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, onde ele era professor de cinema e teatro. “É com profunda tristeza que compartilho esta notícia. Seus alunos foram profundamente inspirados por ele, assim como todos que o conheceram. Ele tinha muitos talentos extraordinários e era extremamente conhecido na universidade por sua dedicação ao ensino e suas realizações profissionais”, comunicou a reitora da instituição.

Nascido em 1955, em Moses Lake, no estado de Washington, nos Estados Unidos da América, Clarence começou sua carreira no cinema logo em uma grande produção: Top Gun, de 1986. Ao lado de Tom Cruise, ele deu vida à um piloto de caça chamado Marcus Sundown Williams. Ele também chegou a trabalhar ao lado de Bruce Willis, em Duro de Matar, de 1988, interpretando Theo, hacker de computador de Hans Gruber.

Além disso, ele já participou de outros filmes, como Karatê Kid: Parte 2 e O Apocalipse. Mas ele estrelou mais papéis em séries de TV, com aparições e produções como CHiPS, The Facts of Life e Diff’rent Strokes, entre outros.

Mas foi no ano de 2006 que ele deixou Hollywood de lado para começar a ministrar no departamente de teatro da Universidade de Nevada, em Las Vegas, como professor associado. "Estou preparado para ensinar. E eu sou um profissional, mas a profissão tem que alimentar a sala de aula", disse Gilyard, refletindo sobre sua grande mudança de sua carreira, durante entrevista ao Las Vegas Review-Journal. "Eu trabalho melhor como artista quando estou em uma arena fértil. Isso significa criativo e imaginativo. Estar com todos aqueles millennials – não entendo o que eles estão dizendo, mas estou desviando a energia deles."