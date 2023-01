Mistério sem solução: desaparecimento de ator completa duas semanas sem respostas

Desaparecimento de ator segue investigado pela Polícia que não tem ideia do que aconteceu

O desaparecimento do ator Julian Sands completou duas semanas nesta quinta-feira (26) e segue um verdadeiro mistério. A história tem intrigado os fãs que buscam respostas para o que aconteceu.

As buscas começaram em 13 de janeiro, quando ele sumiu após ser visto na montanha San Antonio. Com 3.000 metros de altura, ela fica próxima a Los Angeles, onde a estrela morava.

Desde então, policiais locais comandados pelo departamento do xerife do condado de San Bernardino seguem em busca do ator."Até agora, o senhor Sands não foi encontrado e não há evidências de que tenhamos descoberto sua atual localização. As operações continuarão enquanto as condições climáticas permitirem", diz a nota emitida pelas autoridades.

Para tentar encontrar Julian Sands os profissionais estão usando utilizado helicópteros e veículos em terra, mas os procedimentos ainda não foram bem sucedidos.

Julian Sands é conhecido por vários filmes, entre eles os sucessos Walocks e Encaixotando Helena.