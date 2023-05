Martin Scorsese anuncia filme religioso após encontro com Papa Francisco

Cineasta Martin Scorsese já fez dois longas com temáticas religiosas e prepara nova obra sobre Jesus

O consagrado diretor de cinema Martin Scorsese (80) revelou que não está nem perto de parar sua jornada nas telonas. Depois de deixar o Festival de Cannes impressionado com Killers of the Flower Moon, estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, o norte-americano anunciou um filme sobre a vida de Jesus Cristo. A decisão de criar o longa veio após um pedido do próprio Papa Francisco, durante um encontro em Roma.

A conversa privada contou com a presença de Helen Morris, mulher do diretor, que também participou da conferência A Estética Global da Imaginação Católica. “Eu respondi ao apelo do Papa aos artistas da única forma que sei: imaginando e escrevendo um roteiro sobre Jesus. E eu estou prestes a começar a filmá-lo”, revelou Martin, sem detalhar nada sobre o filme.

Martin Scorsese já produziu dois filmes com a temática religiosa: A Última Tentação de Cristo, de 1988, longa que foi duramente criticado e repudiado pela própria igreja, por mostrar Jesus recusando os planos de Deus para se sacrificar, optando por levar uma vida normal ao lado de Maria Madalena. Sua segunda obra, Silêncio, foi lançada no ano de 2016, contando com Andrew Garfield e Adam Diver no elenco, fala sobre dois jesuítas perseguidos no Japão do século XVII.