Mariana Rios celebra participação no filme 'Um Ano Inesquecível – Verão'

Mariana Rios interpreta uma criadora de fantasias de escola de samba no filme 'Um Ano Inesquecível – Verão'

A atriz e apresentadora Mariana Rios está radiante com um novo projeto em sua carreira. Ela está no elenco do filme Um Ano Inesquecível – Verão, que foi lançado nesta sexta-feira, 2, no Prime Video, com produção da Panorâma e baseado no livro homônimo de contos de Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet. Na trama, ela interpreta Carrie Catherine, uma criadora de fantasias de uma escola de samba.

“Para mim foi uma alegria imensa fazer parte desse elenco. Acho que a gente fez uma turma muito boa, foram dias inesquecíveis, tanto na parte das filmagens, assim como quando a gente estava no hotel fazendo nossas confraternizações. Esse é um filme que vai ficar no coração, vai ficar na memória, porque foi muito gostoso de ser feito. É um trabalho lindo, que tenho muito orgulho de ter participado”, disse ela.

Na história, baseada no conto de Thalita Rebouças, Inha (Lívia Inhudes) tem o sonho de cursar moda no exterior e precisa ter um currículo impressionante para passar no processo seletivo. Para isso, ela busca uma vaga de costureira em uma escola de samba. No barracão, ela conhece o escultor de alegorias Guima (Micael Borges) e entra no universo do carnaval. A partir daí, ela terá que tomar decisões que vão mudar sua vida.

O próximo filme da saga, Um Ano Inesquecível – Outono, dirigido por Lázaro Ramos e com Iza no elenco, será lançado na próxima semana. Serão quatro filmes no total.

Mariana Rios aposta em look com transparência na coletiva de 'A Grande Conquista'

A atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios caprichou na escolha do look para prestigiar a coletiva de imprensa do reality show A Grande Conquista, da RecordTV, que aconteceu na última terça-feira, 2. A estrela surgiu radiante com um vestido com transparência e estampa estilosa. Para completar o visual, ela surgiu com o cabelo solto e a maquiagem impecável.

A Grande Conquista teve a pré-estreia na noite de terça-feira, 2, quando o público conheceu os 16 candidatos que vão disputar as 10 primeiras vagas na Mansão. A estreia do reality show acontecerá no dia 8 de maio e dará o prêmio de R$ 1 milhão e mais R$ 500 mil em prêmios ao longo da temporada.