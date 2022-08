Mariana Lewis comemora os prêmios com a série Dr. Faustus

Mariana Lewis conta sobre a boa fase em sua vida, com prêmios e admissão em Guildhall, uma das melhores escolas de drama do mundo

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 13h23

A atriz e diretora Mariana Lewis (17) só tem o que comemorar! Nos últimos tempos, ela recebeu mais dois prêmios pela série Dr. Faustus, na qual atuou e dirigiu, totalizando 15 prêmios. Agora, o projeto foi premiado como Melhor Ideia Original na Toscana Webfest, na Itália, e também como Melhor Som Original na Nouvelle Vague Awards, na França.

"Eu não pensei que eu fosse ganhar tantos prêmios no meu primeiro projeto, que é a série Dr. Faustus. Para mim é um reconhecimento incrível e estou muito feliz. Isso me motiva para criar mais projetos no futuro. Eu e os meus colegas de escola criamos Dr.Faustus para outros alunos conseguirem entender sem ter que ler ou assistir ao filme, que é muito velho. É um clássico da literatura inglesa", disse ela.

Além disso, a estrela está radiante com a sua admissão em Guildhall, que é uma das melhores escolas de drama do mundo. Inclusive, ela precisará mudar de cidade e está empolgada. "Estou me mudando para Londres e aqui é muito mais parecido com o Rio de Janeiro do que era Canterbury mas sem as praias. Estou muito animada porque vou começar a estudar em Guildhall no mês que vem. Vai ser maravilhosa e enquanto isso estou estudando bastante para estar preparada para quando as aulas iniciarem", disse ela.

A artista ainda relembrou a sua reação ao receber a notícia de que foi aprovada na escola. "Ser aprovada para Guildhall foi a realização de um sonho. Tive três audições enquanto para as outras escolas era somente uma audição e por vídeo. Saí chorando depois da última audição achando que não ia passar. Aí durante uma palestra sobre Dr. Faustus recebi uma ligação da escola me oferecendo uma vaga e eu pulava de alegria. Quero muito começar e conhecer gente que também é apaixonada por artes dramáticas como eu", declarou.

Fotos: Arquivo Pessoal

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!