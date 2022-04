Maria Fernanda Cândido marca presença na première de 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore'

Atriz Maria Fernanda Cândido celebra lançamento do filme 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore', no papel da bruxa Vicência Santos

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 09h07

A atriz Maria Fernanda Cândido (47) compareceu à pré-estreia do filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore em São Paulo!

Na noite desta terça-feira, 05, aconteceu a première do longa no Teatro Renault, na capital paulista. A artista brasileira, que está no elenco do longa como a bruxa Vicência Santos e também esteve no lançamento em Londres na semana passada, marcou presença no evento.

Usando um lindo vestido longo preto, com detalhes brilhantes e deixando os ombros à mostra, ela posou ao lado de Eduardo Lima, responsável por todas as artes do universo Harry Potter.

O ex-BBB Viny, Lucas Salles, Igor Guimarães e Theo Medon também estiveram presentes na première do terceiro filme da franquia.

Em seu feed no Instagram, Maria publicou um vídeo em que aparece ao lado dos atores Eddie Redmayne (Newt Scamander) e Jude Law (Albus Dumbledore) convocando os fãs brasileiros para asssitir à produção.

A atriz Maria Fernanda Cândido foi muito elogiada pelos fãs ansiosos por seu trabalho nos comentários do post. "Que orgulho! Parabéns, você merece!", disse Padre Fábio de Melo. "Você é uma artista imensa, querida amiga", exaltou Chico César. "Que orgulho, Patroa!!!!!", destacou Paloma Bernardi.

Maria Fernanda Cândido fala sobre papel em novo filme

Maria Fernanda Cândido participou do evento de lançamento de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, que aconteceu no dia 29, em Londres. Ela recordou momento especial nas gravações do longa, como a bruxa Vicência Santos. "Estou tão feliz por estar aqui! Estou tão honrada e satisfeita em fazer parte deste universo mágico. São muitos fãs ao redor do mundo, tão lindos!", disse ela, que aparece no tapete vermelho em vídeo.

Questionada sobre os fãs brasileiros, a artista falou: "Há muitos fãs no Brasil, é enorme e incrível! E estou muito feliz!".

Confira as fotos da première de 'Animais Fantásticos':

Fotos: Lucas Ramos/AgNews.