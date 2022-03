Maria Beltrão, Dira Paes, Marcelo Adnet e Fábio Porchat comandam cobertura do Oscar na Globoplay

Globoplay escala time de apresentadores para acompanhar tapete vermelho e cerimônia do Oscar; confira os bastidores!

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 12h39

Em contagem regressiva para a maior premiação do cinema, o Oscar, que acontece no domingo, 27, a Globoplay organizou uma cobertura especial.

Com registros dos bastidores, a organização registrou os apresentadores responsáveis por comentar os acontecimentos da noite se preparando para o grande dia.

Para esta edição, a Globoplay convocou Maria Beltrão (50), Dira Paes (52), Marcelo Adnet (40) e Fábio Porchat (38) para acompanharem desde o red carpet até a última entrega de prêmio ao vivo com o público.

Nos Estúdios Globo, o grupo terá ainda 3 atos para divertir a audiência. Um desfile no tapete vermelho para “chegar na cerimônia” seguida de uma abertura inspirada nos filmes, com cada um saindo dos trailers dos indicados, finalizando com a apresentação do cenário da live, que simula uma sala de cinema com projeções em 180 graus.

A Globoplay ainda decidiu dar um presentão para os fãs de cinema: transmitir a premiação gratuitamente! Os fãs precisarão apenas acessar uma Conta Globo para acompanhar o evento, que tem início às 20 horas.

Globo / Paulo Belote

