Marcos Mion será o dublador de Buzz Lightyear: "A minha mais nova missão"

Nas redes sociais, o apresentador Marcos Mion dividiu a novidade com os seguidores e celebrou o novo desafio

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 16h58

Marcos Mion(42) usou as redes sociais para dividir com os fãs uma notícia muito especial.

O apresentador dublará o personagem Buzz Lightyear, no filme Lightyear, que estreia nos cinemas no dia 16 de junho, e comemorou o novo desafio de sua carreira.

"A minha mais nova missão! AHHHHHHHHHHH!! AHHHHHHHHHHH! AHHHHHHHHHHHH! Não há palavras pra descrever a felicidade de receber esse desafio… Dar voz a um personagem da @Pixar é uma das maneiras mais lindas de ser eternizado, ainda mais quando se trata de Buzz Lightyear! E que responsa contribuir ao legado que o @guilhermebriggs construiu brilhantemente como o brinquedo do Buzz. E agora eu sigo contando a origem do homem, do herói que inspirou o brinquedo!", começou ele.

E completou: "Bom, só existe uma coisa possível a se dizer agora… vocês já sabem o que vem… sim… lá vai… nem acredito que é minha voz que vai falar no cinema … preparados … (limpa garganta) AO INFINITO E ALÉM!!! Não perca #Lightyear: 16 de junho, nos cinemas!", finalizou.

Lightyear é uma aventura que apresenta a história definitiva da origem do herói que inspirou o brinquedo, o Buzz Lightyear, apresentando o lendário Patrulheiro Espacial que conquistou fãs de todas as gerações.

O elenco de dublagem original da animação conta com Chris Evans dando voz ao Buzz, além de Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi, Peter Sohn, Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr.

Confira a publicação do apresentador: