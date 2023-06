Mansão da Barbie existe na vida real e poderá ser alugada por fãs; Veja detalhes!

O anúncio da ação faz parte da divulgação do longa "Barbie: O Filme" e estará disponível para aluguel nos dias 21 e 22 de julho deste ano

A icônica Malibu Dreamhouse da Barbie está de volta à vida real, com uma mansão de três andares inspirada no set do novo filme da icônica boneca, a casa, que faz jus ao mundo rosa da Barbie, estará disponível para reserva novamente através da empresa de aluguel por temporada Airbnb.

A casa foi inaugurada em 2019 para celebrar os 60 anos da boneca e está localizada em Malibu, Califórnia, nos Estados Unidos e agora, as paredes ganharam ainda mais rosa e alguns detalhes foram adicionados para comemorar o lançamento do longa “Barbie: O Filme”, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling.

“Bem-vindo ao meu Kendom! Enquanto Barbie estiver fora, ela entregou as chaves de sua Malibu Dream House neste verão e meu quarto pode ser seu durante a noite. Adicionei alguns toques para trazer uma Kenergy muito necessária para a Malibu Dream House recém-renovada e icônica. Situada perfeitamente acima da praia com vista panorâmica, esta mansão rosa de brinquedo em tamanho real é um sonho realizado!”, diz o anúncio.

Com piscina com borda infinita, tobogã cozinha totalmente equipada e um pátio, a estadia na mansão inclui uma volta no guarda-roupa do Ken, uma experiência para canalizar seu caubói interior e aulas de dança na pista. Os hóspedes ainda poderão levar para casa algumas lembrancinhas, entre elas patins amarelo e rosa e uma prancha de surf.

Embora os valores ainda não tenham sido divulgados, já sabemos que o dinheiro será arrecadado para a Save The Children, uma instituição que fornece recursos de aprendizagem para ajudar meninas a ter um bom desempenho na escola.

Para ter um gostinho da vida da Barbie, você poderá fazer a sua reserva a partir das 10h (horário de Brasília) da segunda-feira, do dia 17 de julho e só será permitida a reserva de uma noite para até dois hóspedes nos dias 21 e 22 de julho de 2023.

CONFIRA DETALHES DA CASA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BARBIE (@barbiethemovie)

Margot Robbie conta que fez pedido inusitado antes de interpretar Barbie

A australiana contou que se apaixonou pelo universo rosa de Barbie quando ganhou uma Casa dos Sonhos ainda na infância de Natal. Recebendo o convite para estrelar o roteiro, ela não pôde deixar de fazer um pedido afetivo à diretora da história, Greta Gerwig.

"O que você quiser que aconteça nesse filme da Barbie, vamos fazer isso. [...] Eu só tenho um favor a pedir: por favor, por favor, por favor, podemos ter uma Casa dos Sonhos onde ela tem um escorregador que vai do quarto até a piscina? Porque essa é a minha meta de vida", disse.