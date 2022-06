Lucy Ramos e Thiago Luciano prestigiam festival de cinema em Los Angeles

O filme 'O Segundo Homem', protagonizado por Lucy Ramos e dirigido por Thiago Luciano, foi exibido no festival LALIFF

O filme O Segundo Homem foi selecionado para a programação do LALIFF (Los Angeles Latino International Film Festival), mostra dedicada ao cinema latino.

Lucy Ramos (39), a protagonista do filme, e seu marido, Thiago Luciano (42), diretor do longa, participaram do evento, que aconteceu neste sábado, 4, e arrasaram nas escolhas dos looks.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou alguns registros de sua produção e falou sobre o evento. "Para tudo que não é sempre que temos uma transição tão especial por aqui!! Prontíssima pra passar pelo tapete vermelho do Festival Laliff e estrear o nosso filme @osegundohomem nas telonas internacionais. Muito orgulhosa de poder estar vivendo esse momento hoje", disse ela. "

Um close de carão e de carinho com o maridão no tapete vermelho do Festival Laliff. Ontem exibimos o nosso filme O Segundo Homem e foi muito gratificante representar a arte do nosso país. Grata a todos e todas que fizeram esse filme acontecer e que de alguma maneira também estavam conosco aqui", disse a artista em outra publicação.

O filme O Segundo Homem faz uma dura crítica à liberação indiscriminada ao acesso e porte de armas, e tem Lucy e Anderson di Rizzi nos papéis de protagonistas. Além deles, Wolf Maya, Cleo, Negra Li, Pedro Carvalho também fazem parte da produção.

