Lindsay Lohan fala sobre a possibilidade de sequência de “Sexta-feira Muito Louca” e “Meninas Malvadas”

Atriz Lindsay Lohan, que esteve nos filmes teens mais clássicos dos anos 2000, fala se aceitaria uma sequência

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 20h14

Nesta sexta-feira, 11, a atriz Lindsay Lohan (36) deu uma entrevista para o apresentador Jimmy Fallon (48), para o The Tonight Show. Nela, a ruiva revelou que está disposta a revisitar alguns de seus papéis mais marcantes do cinema.

A atriz disse para o apresentador como se sentiria e o que acharia de protagonizar as sequências de clássicos adolescentes dos anos 2000, como “Sexta-feira Muito Louca” e “Meninas Malvadas”, que marcaram época.

Hoje, Lindsay está em turnê para toda a imprensa norte-americana para divulgar o filme que marca o retorno da ruiva para as telonas após um tempo longe. “Uma Quedinha de Natal” é uma produção na Netflix, que conta com ela e Chord Overstreet (33).

Quando Jimmy perguntou para ela se ela aceitaria reviver dois de seus papéis mais icônicos, a atriz falou que definitivamente toparia fazer um, brincando até que realmente tem que se decidir sobre fazer o outro.

Lindsay Lohan disse que com certeza aceitaria fazer uma sequência de “Sexta-feira Muito Louca”. Ela ainda confirmou que ela e Jamie Lee Curtis (63), sua companheira de elenco no longa, já chegaram a conversar sobre isso.

“Nós já falamos sobre isso sim. Vamos pegar o fato de que eu estava no set de filmagem na época, e Jamie Lee Curtis mandou uma mensagem, e você fica apenas animada e distraída imediatamente, então eu tive que mandar a cabeça no lugar e pensar: ‘Eu estou no set, eu tenho que me concentrar’. Então ela disse: ‘Sexta-feira Muito Louca 2’, e eu fiquei mais animada ainda”, contou.

Ela ainda acrescentou que Jamie, que interpretou sua mãe na produção, também aceitaria fazer uma sequência do sucesso. Mas, sobre “Meninas Malvadas”, a artistas deixou nas mãos de Tina Fey e Lorne Michaels, as criadores do primeiro filme.

Veja Lindsay Lohan falando no The Tonight Show, com Jimmy Fallon, sobre a sequência dos filmes clássicos dos anos 2000:



A atriz Lindsay Lohan está casada com Bader Shammas! Em suas redes sociais, ela escreveu “marido” ao se declarar para o amado. "Eu sou a mulher mais sortuda do mundo. Você me encontrou e sabia que eu queria encontrar felicidade e graça, tudo ao mesmo tempo. Estou chocada que você é meu marido. Minha vida e meu tudo. Toda mulher deveria se sentir assim todos os dias", escreveu ela na legenda da publicação.