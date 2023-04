Lilo & Stitch: Veja tudo sobre elenco, direção e mais do novo live action da Disney

Animação Lilo & Stitch, um dos maiores sucessos da produtora, lançada em 2002, ganha live action

Mais um dos filmes da Disney que vai ganhar um live action é nada mais, nada menos que uma das animações de mais sucesso dos anos 2000: Lilo & Stitch! Sem previsão de estreia, o longa já é um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

A tão querida Lilo, menina havaiana que faz amizade com o alienígena mais fofo do cinema, será interpretada pela jovem Maia Kealoha. Esse será o primeiro papel da pequena atriz. Stitch será feito através da computação e existem rumores que o dublado original, Chris Sanders, retornará ao papel.

Já a irmã mais velha e guardiã legal da pequena havaiana, Nani, será vivida por Sydney Agudong. Na televisão, a atriz já participou de programas como On My Block, Find Millie Martin e NCIS. Além dela, de acordo com o site The Hollywood Reporter, Zach Galifianakis, de Se Beber, Não Case, e Billy Magnussen, de Made For Love, também integram o elenco do filme.

🚨 Sydney Agudong é confirmada como Nani Pelekai, irmã da Lilo, no live-action de “Lilo & Stitch”. pic.twitter.com/9FqnRXjKNj — Séries Brasil (@SeriesBrasil) April 14, 2023



Chris Sanders foi co-diretor e co-autor do longa lançado em 2002, junto de Dean DeBlois. O roteiro de adaptação para o live action ficou por conta de Chris Kekaniokalani Bright. Dan Lin e Jonathan Eirich também fazem parte da equipe de produção, enquanto Ryan Halprin. Já a direção será feita por Dean Fleischer Camp, indicado ao Oscar com Marcel the Shell With Shoes On.

Para quem não está familiarizado com o filme da Disney, a história se passa no Havaí, estado dos Estados Unidos da América, e aborda o vínculo estabelecido entre Lilo, uma criança que perdeu os pais, e Stitch, um alienígena parecido com um cachorro que foi modificado geneticamente para ser uma máquina de destruição, mas que acaba surpreendendo todo mundo ao se mostrar um ser sensível.