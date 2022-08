Letícia Colin deixa sua marca na calçada da fama de Gramado

Letícia Colin usou suas redes sociais para exibir o momento em que ela deixou sua marca na calçada da fama de Gramado

Letícia Colin (32) acabou de ser consagrada um dos grandes nomes do cinema brasileiro! Isso porque, na noite da última terça-feira, 16, a atriz ganhou a sua placa na calçada da fama de Gramado, cidade que tem o maior festival de cinema da América Latina.

Para celebrar esse momento, a artista publicou em suas redes sociais uma série de fotos onde ela aparece deixando sua marca na calçada, colocando as mãos no cimento, enquanto usava um vestido rosa estiloso, combinando com um lindo colar prateado.

Na legenda, ela escreveu: "E eu na calçada da fama de Gramado, gente? Que isso, Breisil".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Ai que incrível! Muito merecido!", escreveu um. "Parabéns diva!", falou outro. "A maior da geração!", disse um terceiro.

Confira o post que Letícia Colin fez para celebrar sua placa na calçada da fama de Gramado:

