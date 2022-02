Lázaro Ramos apresenta trailer de seu mais novo filme, 'Medida Provisória': ''Finalmente o filme chega às salas de cinema''

Lázaro Ramos publicou o trailer de seu mais novo filme, Medida Provisória e ainda revelou a data de estreia

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 15h56

Nesta terça-feira, 16, Lázaro Ramos(43) usou suas redes sociais para exibir o trailer de seu mais novo filme, Medida Provisória e ainda aproveitou para revelar a data de estria do longa no Brasil.

No vídeo oficial do filme, é possivel entender um pouco de sua história e ver seu elenco de peso que conta com nomes como Taís Araújo (43), Renata Sorrah (74), Seu Jorge (51), Adriana Esteves (52), Emicida (36) e Alfred Enoch (33).

Na legenda, ele celebrou a estreia do longa: "VEM AÍ: Medida Provisória - O Filme! Finalmente o filme chega às salas de cinema no dia 14 de abril! Assista ao trailer e fique por dentro do enredo que se passa em um futuro distópico no Brasil."

Ele ainda lembrou que o filme já foi visto em inúmeros países, em diversos festivais internacionais como o SXSW, Washington DC International Film festival, Pan African Film Festival, Indie Memphis Festival, Festival de Cinema Iberoamericano de Huelva e Festival de Havana.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Não tem como não assistir, não tem como não querer que Abril chegue logo.", escreveu um. "O filme mais esperado!", falou outro. "Arrepiei... Certeza que vou na estreia!", disse um terceiro.

