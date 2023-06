Larissa Manoela celebra Dia do Cinema Brasileiro: ‘Adrenalina e frio na barriga’

Atriz Larissa Manoela faz linda declaração ao cinema para comemorar o Dia do Cinema Brasileiro

Nesta segunda-feira, 19, é celebrado o Dia do Cinema Brasileiro! Para comemorar essa data tão importante, a atriz Larissa Manoela decidiu fazer uma linda declaração à sétima arte em suas redes sociais, encantando todos seus seguidores.

“Apesar de não saber surfar, garanto que fazer cinema é uma das ondas mais incríveis de se entrar. É um misto de adrenalina e excitação, frio na barriga e tesão, entrega e exaustão”, começou a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Para minha sorte já coleciono 11 filmes e sou tão grata por todas as alegrias que todos eles me proporcionaram. Os mergulhos profundos, os encontros preciosos, os desafios ultrapassados…Para os que gostam de cinema e do meu trabalho, o que tenho a dizer é que eu estou pronta para entregar mais 2 lindos filmes para vocês. Uma aventura mais deliciosa que a outra, porque estar em frente às câmeras é se aventurar por milhões em uma só. Vem aí, “TÁ ESCRITO” em 02/11/2023 nos cinemas e “TRAIÇÃO ENTRE AMIGAS” ano que vem entre nós, nos cinemas!”, completou Larissa.

Nas imagens compartilhadas pela famosa, para ilustrar o texto lindo de declaração à sétima arte, Larissa compartilhou alguns momentos dos bastidores dos filmes que fez e vem fazendo. Além disso, apareceu caracterizada como suas várias personagens nas telonas.

