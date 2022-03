Lady Gaga esbanja beleza e elegância no tapete vermelho da premiação BAFTA

Emma Watson e Naomi Campbell também marcaram presença na premiação em que Lady Gaga concorria à Melhor Atriz

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 16h09

Neste último domingo, 13, ocorreu a cerimônia da premiação da Academia Britânica e Cinema e Artes Televisivas, o BAFTA. No tapete vermelho estrelas como Lady Gaga (35),Emma Watson(31) e a modelo Naomi Campbell (51) marcaram presença com elegância no evento.

Indicada ao prêmio de Melhor Atriz na cerimônia, a diva pop Lady Gaga tomou conta do tapete vermelho quando chegou com seu poderoso vestido verde-escuro decotado em que as joias em seu colar se destacavam. Nos pés da cantora saltos de plataforma altíssimos que combinavam com a bolsa preta de plumas que levava.

Além da cerimônia britânica, a artista que logo sairá em turnê com seu álbum Chromatica, conseguiu participar do tapete vermelho da premiação Critics Choice Awards que aconteceu nos Estados Unidos.

Outra atriz que atuou ao lado de Gaga no filme Casa Guccie que compareceu ao evento foi Selma Hayek (55). A arista mexicana vestia um belo e curto vestido roxo que deixou suas pernas à mostra.

A supermodelo Naomi Campbell marcou presença na premiação da Academia liderada pelo Príncipe William (39) com um vestido elegante all-black com mangas compridas.

E atriz Emma Watson, conhecida por seu trabalho na saga Harry Potter, esbanjou beleza no tapete vermelho ao chegar com uma blusa decotada preta e uma saia branca. A intérprete da personagem Hermione apresentou um dos prêmios da noite.

Uma das vencedoras da noite foi a atriz Ariana DeBose (31), que conquistou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho no musical West Side Story. A indicada ao Oscar 2022 na mesma categoria, usava um vibrante vestido amarelo que coloriu o tapete vermelho do BAFTA.

A atriz principal de West Side Story, Rachel Zegler (20) também chegou com um vestido colorido marcante. A intérprete da princesa Branca de Neve no polêmico live-action da Disney, vestia um vestido azul-claro.

Confira aqui os looks elegantes das estrelas presentes no BAFTA

Lady Gaga foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz no BAFTA pelo filme

Casa Gucci - Foto: Getty Images

Selma Hayek atua ao lado de Lady Gaga e Adam Driver no filme Casa Gucci

- Foto: Getty Images

A modelo Naomi Campbell marcou presença na premiação da Academia

britânica presidida pelo Príncipe William - Foto: Getty Images

Emma Watson apresentou um prêmio na cerimônia que ocorreu em Londres

- Foto: Getty Images

Indicada ao Oscar 2022, Ariana DeBose levou o prêmio BAFTA de

Melhor Atriz Coadjuvante - Foto: Getty Images

A jovem Rachel Zegler apostou em um elegante e vibrante vestido azul

- Foto: Getty Images

