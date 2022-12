Klara Castanho protagoniza o filme de terror 'Apanhador de Almas'

Klara Castanho aparece nas primeiras fotos do seu novo filme, chamado 'Apanhador de Almas'

A atriz Klara Castanho está prestes a brilhar na telona do cinema com um filme de terror e suspense. Ela é a protagonista do filme 'Apanhador de Almas' ao lado de Ângela Dippe, Jessica Córes, Larissa Ferrara, Priscila Sol e Duda Reis.

As filmagens aconteceram em novembro na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, e as primeiras fotos acabam de ser divulgadas sobre os bastidores da produção. O longa conta a história de quatro jovens que se conheceram em um grupo de estudos de bruxaria e decidem ir para um ritual na casa de uma bruxa. Porém, as coisas saem do controle e elas ficam presas em um limbo dimensional. Lá, elas encontram o Apanhador de Almas, que propõe um jogo para as jovens.

"O projeto me ganhou por ser totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito até aqui. E o processo de gravação me fez reconhecer novos 'talentos' em mim desconhecidos. A Emília, minha personagem, foi delicada e surpreendente desde o primeiro contato com o roteiro, e fazê-la foi gostoso demais”, disse Klara.

O filme Apanhador de Almas tem previsão de estreia para 2023.

Klara Castanho celebra o seu aniversário de 22 anos

Em outubro de 2022, a atriz Klara Castanho fez 22 anos de vida e comemorou com um recado especial nas redes sociais. Ela mostrou uma selfie e disse: "Hoje é meu aniversário. Esse é um dia que eu sempre espero, porque me sinto com a chance de recomeçar. Se é que se pode desejar algo a si mesmo, eu desejo paz, felicidade, e muito trabalho. (Não só pra mim, claro.)".

Em seguida, ela fez questão de agradecer pelas mensagens de carinho e ao elenco da série De Volta aos 15, da Netflix, que preparou uma surpresa para a aniversariante. "Obrigada a cada mensagem carinhosa que eu recebi. Obrigada aos meus amigos do elenco de DV15, que fizeram a virada ser tão especial. Que venham só lágrimas de alegria. Obrigada por me acolherem. Que seja lindo. (Eu sempre quis usar essa frase, então não vou deixar passar.) Já diria Taylor Swift: “I don’t know ‘bout you, but I’m feeling 22!'”, finalizou Klara.