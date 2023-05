Kevin Costner e Christine Baumgartner se separam após 18 anos de casamento

Kevin Costner e Christine Baumgartner pedem o divórcio na justiça dos Estados Unidos

O ator Kevin Costner e Christine Baumgartner estão separados. De acordo com o site TMZ, ela deu entrada no pedido de divórcio na justiça dos Estados Unidos após 18 anos de casamento com o artista.

O representante do ator confirmou o fim do relacionamento. “É com grande tristeza que as circunstâncias saíram do seu controle e resultaram no fato de que o Sr. Costner está participando de uma ação para a dissolução do casamento. Pedimos que a privacidade dele, de Christine e de seus filhos seja respeitada enquanto eles navegam neste momento difícil”, afirmou.

Eles se casaram em setembro de 2004 e tiveram três filhos: Cayden, de 15 anos, Hayes, de 14 anos e Grace, de 12 anos. Vale lembrar que o ator também tem outros quatro filhos de um casamento anterior, Annie, Lily, Joe e Liam.

Ex-BBBs Gustavo e Key falam sobre a separação

Os ex-BBBs Gustavo Benedeti (27) e Key Alves (23) participaram da maratona de compromissos nos estúdios da Globo após a grande final do BBB 23. Em uma entrevista no Gshow, eles contaram sobre como anda a convivência deles após anunciarem a separação. Os dois afirmaram que estão bem e já conseguiram conversar sobre o assunto, já que, na época do término, ela chegou a dizer que a separação não foi amigável.

Gustavo contou que eles conversaram sobre tudo o que aconteceu. “Eu falei para ela que agi mesmo de forma errônea da forma que a gente terminou, já pedi desculpa. Não gostaria que tivesse sido dessa forma, mas a gente aprende errando. A gente está tranquilo, está na paz”, afirmou.

Por sua vez, ela também contou que está bem. “Eu estou bem. A gente precisava desse tempo para poder conversar. As nossas rotinas não batem. Ele está sempre viajando e eu também, e por coincidência foi agora o momento que a gente conseguiu se falar”, disse ela, e completou: “E na internet tiveram muitas coisas que não são verdades. Ele acredito em muita coisa, eu também e no fim a gente teve esse momento para conversar”.