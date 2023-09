Juliette pediu para participar de clássico do cinema brasileiro: "Meu sonho"

A campeã do BBB 21 Juliette Freire pediu para participar de continuação de clássico do cinema brasileira; saiba qual é o filme!

Desde que venceu o Big Brother Brasil 21, Juliette Freire vem investindo cada vez mais em sua carreira nas artes. A advogada, que passou a se aventurar no mundo da música, também tentou conseguir um papel na continuação de um grande clássico do cinema brasileiro.

Em entrevista ao podcast Um Milkshake Chamado Wanda, do Papel Pop, que foi ao ar nesta quinta-feira, 21, a milionária revelou que pediu para participar de O Auto da Compadecida 2. Em meio de risadas, ela contou como o ocorrido. "Eu queria fazer O Auto da Compadecida, mas não deixaram", revelou Juliette.

A cantora também deu detalhes de como aconteceu o pedido e do papel que ela queria interpretar. "Eu mandei mensagem para Selton Mello. 'Ei, tem como eu aparecer ai atrás, nem que seja vendendo um picolé, dando um tchau'. O meu sonho é aparecer só assim, sendo eu mesma, perdida no Auto da Compadecida", contou.

Juliette também disse qual foi a reação do intérprete de Chicó no filme. "Ele falou assim: 'Ah, vamos ver'. Mas até hoje...", relatou a ex-BBB, que não conseguiu seu papel no clássico. Ela também afirmou que recebeu outros convites para ser atriz, mas até agora não aceitou nenhum.

"Eu falei assim, eu só vou fazer se eu realmente me doar", confessou. A artista também expressou sua vontade de desfilar no carnaval com uma escola de samba. "Mas eu acho que você tem que ter um respeito mínimo de estudar, minimamente entender aquilo que você está fazendo e não fazer só pelo oba oba, pela oportunidade", opinou.

Tudo o que sabemos sobre O Auto da Compadecida 2

O Auto da Compadecida 2 foi anunciado em março deste ano e dará continuação ao clássico de 1999. O novo filme contará com o retorno da dupla João Grilo e Chicó, interpretados pelos atores Matheus Nachtergaele e Selton Mello, assim como no original. O longa também será dirigido novamente por Guel Arraes, com ajuda de Flávia Lacerda.

No entanto, a atriz Fernanda Montenegro não irá retornar para seu icônico papel como Nossa Senhora. A artista será substituída por Taís Araújo, que já expressou estar emocionada em assumir esse espaço tão importante. O filme ainda não tem data de estreia, mas tem previsão de lançamento para 2024.