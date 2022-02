Jennifer Lopez revela que vai passar Dia dos Namorados ao lado de Ben Affleck

A atriz disse que o casal tem planos para a data, mas não quis revelar o que era

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 16h12

Nesta quinta-feira, 3, Jennifer Lopez (52) afirmou em um talk-show dos Estados Unidos que vai passar o Dia dos Namorados ao lado de Ben Affleck (49).

No programa apresentado por Ryan Secrest (47) e Kelly Ripa (51), a atriz foi perguntada se assistiria ao Super Bowl que acontece no dia 13 de fevereiro. Lopez, que performou no intervalo do evento no ano passado, respondeu: "Acho que talvez nós iremos para o jogo".

A cantora complementou a resposta, explicando com quem iria na final da liga de futebol americano nos EUA: "Você sabe, o círculo próximo".

Depois disso, a atriz de As Golpistas foi perguntada sobre o Dia dos Namorados que acontece nos Estados Unidos no dia 14 de fevereiro. "Só nós dois", afirmou a namorada de Ben Affleck sobre como seria a data.

Quando perguntada sobre os planos para o dia com o ator, J-Lo respondeu: "Nós temos planos mas, você sabe, não vou compartilhar com vocês agora! Eu tenho uma surpresa. Acho que nós vamos surpreender um ao outro com algo, tenho certeza".

O date de Ben Affleck e Jennifer Lopez

Na última segunda-feira, 31, o casal foi visto andando de mãos dadas em um passeio romântico em Beverly Hills.

Antes disso, os dois haviam passado juntos os feriados de fim de ano. No dia 24, a dupla passou o dia com os filhos de Affleck. E no dia do Natal, os dois se encontraram com os filhos da cantora.