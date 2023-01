Jennifer Coolidge, atriz de The White Lotus, já morou em asilo e é amiga de Ariana Grande

Atriz, Jennifer Coolidge já fez mais de 50 filmes e recentemente venceu o Globo de Ouro

Jennifer Coolidge (61) já foi a mãe de Stifler, em American Pie, a manicure Paulette, em Legalmente Loira, e a madrasta má Fiona, em A Nova Cinderela. No entanto, ela está vivendo ao auge de sua carreira agora, que recebeu o Globo de Ouro e o Emmy por sua performance como Tanya, na série The White Lotus. Apesar de tudo isso, muitos não sabem que ela é amiga da cantora Ariana Grande, começou fazendo stand-up e que já morou em um asilo. Saiba mais sobre a artista.

Coolidge já esteve em mais de 50 filmes. Entre os anos 2000 e 2010, ela esteve em diversas produções de séries e filmes clássicos da época, como Seinfeld, Friends, Sex and the City, Glee, Click, Deu a Louca em Hollywood e Desventuras em Série.

Além disso, ela esteve no clipe de Thank U, Next da cantora Ariana Grande. O que muitos não sabem é que ela e a artista são amigas. Em entrevistas recentes, ela disse que a retomada em sua carreira aconteceu graças à cantora e que, após participar do clipe, começou a receber diversos convites para novos papéis e trabalhos.

Antes mesmo de começar a trabalhar no cinema, ela já estava envolvida com os palcos. A atriz começou sua carreira com shows de stand-up, que conheceu através dos grupos de improvisação que participava. Após uma de suas performances, ela foi convidada para o elenco do programa Saturday Night Live.

Outro fato da vida da artista é que, aos 21 anos, ela morou em um asilo. Ela havia se mudado para Los Angeles, buscando a oportunidade de trabalhar como atriz, e não conseguiu achar um lugar para morar, então acabou alugando um quarto em um asilo. Atualmente, ela mora em uma casa que foi construída no ano de 1800, e ela já disse em entrevistas que o imóvel é mal assombrado.

E, sobre seu sucesso mais recente, ela quase disse não para The White Lotus. O diretor do projeto, Mike White, é amigo da atriz e a convocou para o elenco, logo após a pandemia, sem ao menos explicar do que se tratava o trabalho. Para fazer com que ela aceitasse o papel, ele a desafiou, perguntando se ela era medrosa. Para provar que não, ela topou o trabalho.