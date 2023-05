Jenna Ortega vira motivo de piada em Hollywood; entenda

Parece que a vida da atriz Jenna Ortega (20) não está nada fácil em Hollywood. Com a greve dos roteiristas organizada pela WGA, a estrela de Wandinha acabou virando piada entre os escritores. Tudo pois ela fez um comentários sobre a sua produção da Netflix.

À época, Jenna relatou que ajudou a melhorar o roteiro da produção, visando eliminar algumas cenas que não faziam sentido com a clássica personagem de Família Addams. “Acho que nunca tive que colocar meu pé no chão em um set tantas vezes como em Wandinha”, disse a atriz, para a Variety. Ortega ainda confessou que se sentiu antiprofissional ao mudar algumas falas de Wandinha.

Entre os roteiristas que estão em greve, o comentário de Jenna foi usado principalmente por Nick Adams, de Bojack Horseman, que escreveu nas redes sociais: “É bom Jenna Ortega estar de volta de Nova York para o turno dela na grave”, debochando da fala da atriz. “Reescrever é escrever. Vejo você na fila, Jenna”, disse Karen Joseph Adcock, roteirista da premiada série The Bear, de maneira irônica.

Jenna Ortega better be back from NY for her afternoon shift on the picket line.