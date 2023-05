Jane Fonda revela assédio de diretor: ‘Quis ir para cama comigo’

Atriz de 85 anos de idade, Jane Fonda expõe situação inapropriada que viveu com cineasta de Hollywood

A consagrada atriz norte-americana Jane Fonda (85) revelou que viveu um assédio no ano de 1964 de um diretor francês, que fez um pedido para lá de inapropriado de ir para a cama com ela, para “avaliar seus orgasmos”. A revelação foi feita durante o quadro Plead the Fifth, que faz parte do programa Watch What Happens Live, com Andy Cohen.

Cohen teria perguntado à eterna estrela de Grace & Frankie quem “tentou te pegar uma vez e você recusou?”. Então, Jane Fonda não titubeou e respondeu: “O diretor francês René Clément”, relembrando o episódio que viveu com o cineasta.

René Clément morreu em em 1996 e dirigiu somente um filme no qual Jane Fonda participou, o longa Jaula Amorosa (ou Joy House), de 1964, de quando a estrela teria somente 27 anos de idade. “Ele quis ir para a cama comigo alegando que a personagem tinha que ter um orgasmo no filme e ele precisava ver como eram meus orgasmos. Mas ele falou em francês e eu fingi que não entendi”, expôs a famosa.

Jane Fonda revela que pensou em parar de atuar depois de casamento

Após estrear seu novo filme 80 for Brady, aos 85 anos de idade, Jane Fonda falou sobre a pausa que viveu em sua carreira no ano de 1991, depois de se casar com Ted Turner, e que isso teria sido um divisor de águas para sua vida. Em entrevista ao programa de televisão americano Entertainment Tonight, Fonda que, na época, chegou a declarar aposentadoria da carreira de atriz, se abriu sobre essa fase de sua vida: "Sai por 15 anos, quando me casei com Ted Turner, e não pensei que fosse voltar, porque quando me casei com ele, pensei que seria para sempre”, contou sobre o período de hiato em sua profissão.

Mas em 2001, dez anos após o matrimônio, o casal oficializou o divórcio e a atriz, que já ganhou uma homenagem na premiação do Globo de Ouro, voltou às telas. Entre os 20 anos dessa nova fase, Jane presenteou seus fãs com diversos projetos, desde comédias românticas nos anos 2000 em A Sogra, até séries humorísticas de sucesso com a Netflix, em Grace e Frankie.