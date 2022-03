Indicada a Melhor Atriz, Jessica Chastain diz que pode não comparecer ao tapete vermelho do Oscar 2022

Por conta de mudança feita na premiação, a indicada Jessica Chastain disse em entrevista que talvez não apareça no tapete vermelho

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 21h44

Em uma entrevista dada na última segunda-feira, 14, a atriz Jessica Chastain (44) revelou que pode não comparecer no tapete vermelho do Oscar 2022.

Indicada na categoria de Melhor Atriz por seu papel no filme Os Olhos de Tammy Faye, Jessica relevou que a mudança de premiar certas categorias antes da cerimônia ao vivo não foi do seu agrado. A cerimônia do maior prêmio da indústria cinematográfica internacional acontece dia 27 de março.

"Eu absolutamente estarei presente quando a categoria de maquiagem estiver sendo anunciada, e se isso significa não fazer entrevistas no tapete vermelho, ou na ABC (emissora americana) ou onde seja, então que seja assim", comentou Chastain.

A atriz ainda elogiou o trabalho dos maquiadores no cinema: "A coisa mais importante para mim é honrar estes artistas que trabalham em nossa indústria".

A mudança no Oscar 2022

No dia 22 de fevereiro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou uma mudança na tradicional exibição do Oscar 2022.

Oito entregas de prêmio serão gravadas antes da cerimônia começar, ou seja, não serão entregues ao vivo. Cenas destas oito estatuetas sendo dadas serão exibidas durante a transmissão do Oscar.

As categorias que serão gravadas serão: Melhor Documentário Curta-metragem, Melhor Montagem, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Design de Produção, Melhor Curta de animação, Melhor Curta-metragem e Melhor Som.