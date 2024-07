Hugh Jackman aproveita o domingo em hotel no Rio de Janeiro

O ator Hugh Jackman está no Brasil! Ele foi flagrado admirando a paisagem do Rio de Janeiro direto da varanda de um hotel de luxo

O ator Hugh Jackman está no Brasil! Ele desembarcou no país para participar dos eventos de lançamento do filme Deadpool & Wolverine no Rio de Janeiro. Antes de ir para seus compromissos profissionais, o artista aproveitou o hotel.

Na manhã deste domingo, 14, o astro foi flagrado pelos paparazzi enquanto admirava a vista da cidade maravilhosa direto da varanda do hotel. Ele foi visto com look despojado e confortável enquanto olhava a paisagem e também falava ao telefone.

O artista deverá participar da pré-estreia do filme no Brasil ao lado de Ryan Reynolds, Emma Corrin e Shawn Levy.

Hugh Jackman fez pequena cirurgia em 2023

O ator Hugh Jackman, que ficou conhecido por interpretar o personagem Wolverine no cinema, surpreendeu ao contar que passou por biópsias na pele do nariz. O artista fez um procedimento para analisar se está com câncer de pele ou não. Agora, ele usou um curativo no nariz.

Em um vídeo nas redes sociais, o astro contou que retirou pequenas manchas da pele que foram levadas para análise. Os médicos estão com a suspeita de que ele possa estar com carcinoma basocelular, que é uma forma comum de câncer de pele.

"Ei, pessoal. Então, eu queria que vocês ouvissem de mim para o caso de alguém me ver na rua ou algo assim", disse o ator, que nas imagens tinha um curativo no nariz. Acabei de fazer duas biópsias. Acabei de ir ao meu médico, Dr. Iron, que é incrível. Vou descobrir em dois ou três dias [do que se trata] e, assim que souber, aviso vocês", disse ele.