Halle Berry e Patrick Wilson esbajam elegância na première de novo filme

O evento da estreia do filme de Moonfall também contou com a presença de celebridades como a cantora Kelly Rowland

Na noite da última segunda-feira, 31, ocorreu em Hollywood a première do novo filme Moonfall, que estrela Halle Berry (55) e Patrick Wilson (48).

A atriz compareceu ao evento elegante e com as pernas à mostra em um minivestido preto decotado e com mangas bufantes.

Já Wilson vestia um terno preto e por baixo uma camisa branca. O ator optou por não usar uma gravata em seu look.

Quem também compareceu a première foi a cantora e ex-integrante do grupo Destiny's Child, Kelly Rowland (40). A amiga de Beyoncé (40) arrasou no tapete vermelho com um vestido de tule preto semitransparente.

A supermodelo Heidi Klum (48) também marcou presença no evento, e arrasou com uma blusa de lantejoulas decotada combinando com uma calça de veludo preta. O look da jurada do America's Got Talent contrastou com suas unhas vermelhas.

E a atriz Joey King (22) esbanjou beleza, aparecendo no evento vestindo uma jaqueta azul acolchoada e para completar o look, ela usava um top e calça do mesmo tecido e cor.

Em Moonfall, dois astronautas vividos por Halle Berry e Patrick Wilson tentam impedir que a Lua colida com o planeta Terra. O filme estreia no Brasil em 10 de fevereiro.

