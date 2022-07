Gui Brumatti fala sobre seu novo filme ao lado de Sophia Valverde

O ator Gui Brumatti estrela o filme “Hora de Brilhar” ao lado da estrela de Poliana Moça, Sophia Valverde

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 17h22

Nesta sexta-feira, 29, o filme “Hora de Brilhar”, estrelado por Sophia Valverde (16) e Gui Brumatti (20), estreou na plataforma de streaming Disney+.

O novo longa é uma continuação do filme “A Garota Invisível”, e Gui reprisou seu papel como o galã Khaleb. Assim como a estrela de Sophia Valverde, que volta a viver a personagem Ariana.

O jovem falou sobre a recepção do filme em sua estreia: “Tô recebendo bastante mensagens no Instagram de pessoas falando que gostaram muito do filme. Já assisti o filme antes da estreia e agora que saiu no Disney +, o Khaleb sentiu o tranco da Ariana do primeiro filme, mas continua com a essência dele, né? Paquerador, galenteador”.

Além de estrelar o novo filme, Gui também compôs e interpretou a canção “Decifrando o que é o Amor”, que se tornou a música tema de seu personagem. “As letras são a forma mais clara, honesta e democrática que tenho de dizer às pessoas meus desejos e sentimentos”, comentou o artista.

O jovem que além de ator, cantor e modelo, também cursa Cinema, é irmão de Bia Brumatti (14) que estrelará série musical dirigida por Miguel Falabella (65) para a Disney+.

Sophia Valverde fala sobre “Hora de Brilhar”

No início do mês, a atriz Sophia Valverde marcou presença na CARAS Inverno: Campos do Jordão e comentou com exclusividade sobre o novo filme. “Esse filme é muito musical. É bem a cara da Disney e bem a minha cara, porque eu amo música”, comentou a atriz da novela Poliana Moça.