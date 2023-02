Gravidíssima, Viih Tube revela que irá gravar filme com barrigão

Atriz e influenciadora Viih Tube conta que terá médico pediatra acompanhando gravações

A atriz e influenciadora Viih Tube (22) revelou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 1, que ficará afastada da internet por conta das gravações de um filme que fará enquanto grávida! Ela contou um pouco da ansiedade para esse marco em sua carreira.

“Tô sumida né, tô postando pouco, aparecendo pouco… Por que eu vou gravar um filme! Vou viver uma personagem e to vivendo nesse limbo, nesse universo de preparação e fono.. de entrar na história e na personagem”, começou a influenciadora, em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“E não só isso né, ao mesmo tempo para eu ir gravar o filme, tive que me preparar com todos os meus médicos, conheci minha pediatra, ela é incrível! Depois eu conto pra vocês como foi!”, explicou a futura mamãe de Lua. “Tô ansiosa pra gravar o filme grávida, porque além de ser um desafio, será uma linda recordação”, escreveu ela.

QUARTINHO! Viih Tube dá detalhes do quarto de Lua

No último domingo, 29, Viih Tube surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao mostrar detalhes do futuro quarto da filha Lua. A ex-BBB deu detalhes do quarto que está sendo reformado em seu apartamento. No teto, a mamãe de primeira viagem explicou como ficará a decoração: “Vai ter um céu estrelado aqui”. “Aqui tem todo o planejamento da equipe”, falou ao exibir a parede do quarto cheia de plantas.

