Gloria Pires surge ao lado de Marcos Pasquim em bastidores de filme: ''Lembranças dos set de filmagem''

Gloria Pires dividiu com os fãs um momento divertido ao lado de Marcos Pasquim durante a gravação de um filme

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 15h29

Nesta sexta-feira, 18, Gloria Pires (58) decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores da gravação de um filme que fez ao lado de Marcos Pasquim (52).

A atriz publicou um clique antigo onde ela aparece coladinha com o parceiro de cena, em um momento divertido no set de filmagens do longa, Desapega!.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Lembranças dos set de filmagem com esse querido amigo!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Estou muito ansiosa pra assistir, meu amor!", escreveu um. "Dupla de respeito!", falou outro. "Que lindos!", disse um terceiro.

Mais lembranças dos bastidores!

Recentemente, Gloria postou os bastidores do mesmo filme, mas dessa vez ao lado de Maisa (19), com quem também contracena na trama.

"Difícil desapegar das lembranças das gravações quando a gente ama o filme e as companhias… Desapega! com a minha querida Maisa!", escreveu Gloria na ocasião.

Confira o clique de Gloria Pires ao lado de Marcos Pasquim nos bastidores de filme: