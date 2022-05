Giovanna Grigio vai estrelar adaptação do livro 'Perdida' de Carina Rissi

A atriz Giovanna Grigio vai viver Sofia na adaptação do livro 'Perdida', sucesso brasileiro

A atriz Giovanna Grigio (24) brilhou na série Rebelde, na Netflix. E agora, vai encarar um novo desafio, desta vez nas telinhas dos cinemas.

Giovana Grigio vai viver a personagem Sofia, personagem do livro Perdida, de Carina Rissi, que agora chegará pela Disney às telas.

Em seu perfil no Instagram, Giovanna surgiu segurando o livro best-seller e anunciou a novidade para seus seguidores.

"Sofia. Você apareceu na minha vida como um furacão! O mais lindos dos presentes, realizando meus sonhos e me fazendo me perder, só pra me encontrar de novo. A Disney no Brasil (já posso me considerar princesa da Disney, né?) vai levar para os cinemas o best-seller 'Perdida', produção da Filmand baseada na obra de Carina Rissi, com mais de 700 mil cópias vendidas, e estreia em 2023 nos cinemas. Acho que eu posso me considerar a pessoa mais ansiosa do mundo!", escreveu Gi.

Perdida traz a história de Sofia, uma jovem acostumada a viver na cidade grande e apaixonada pela modernidade. Mas, tudo muda quando a jovem compra um celular novo, mas, acaba parando no século 19 após a compra.

