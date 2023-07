Gal Gadot revela mudanças chocantes em live action de Branca de Neve; descubra

Atriz Gal Gadot, que viverá Rainha Má em filme da Branca de Neve, conta detalhes que mudaram no longa

Mudanças! As atrizes Gal Gadot e Rachel Zegler, que irão interpretar a Rainha Má e a Branca de Neve, respectivamente, no live action da icônica animação da Disney, contaram durante uma entrevista que o longa terá mudanças drásticas em relação à história original. A intenção das novidades é atualizar a trama de 1937, para que ela seja mais coerente com o papel das mulheres nos dias de hoje.

“A realidade é que o desenho animado foi feito há 85 anos e, portanto, é extremamente antiquado quando se trata de ideias de mulheres em papéis de poder e para o que uma mulher serve no mundo”, disse Rachel, durante a entrevista para a Variety. Assim, a famosa frase ‘Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?’, vai mudar.

“Assim, quando começamos a reimaginar o papel real de Branca de Neve, tornou-se o 'mais justa de todos', o que significa quem é a mais justo e quem pode se tornar uma líder fantástica”, explicou a atriz que viverá a princesa.

Gal Gadot também aproveitou para adiantar algumas das novidades. “Ela [Branca de Neve] não vai ser salva pelo príncipe e ela é a proativa, e é ela quem estabelece os termos, é o que torna isso tão relevante para onde estamos hoje”, avisou a atriz israelense. "Ela não vai sonhar com o amor verdadeiro”, disse. “‘A líder que seu falecido pai disse que ela poderia ser se fosse destemida, justa, corajosa e verdadeira”, completou Zegler.

O live action de Branca de Neve tem direção do cineasta Marc Webb, responsável por filmes como (500) dias com ela, O Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, entre muitos outros. O longa chega aos cinemas no ano de 2024 e conta com um elenco com pessoas como Ansu Kabia (Assassinato no Expresso do Oriente) e Martin Klebba (Espelho, Espelho Meu).

Gal Gadot é uma atriz e modelo de 38 anos de idade, nascida no dia 30 de abril de 1985, na cidade de Petah Tikva, Israel. Ela é mais conhecida por seu papel como Mulher-Maravilha no Universo de Heróis da DC. Em 2004, ela foi coroada Miss Israel. A famosa é casada com Yaron Varsano desde 2008 e os dois têm três filhas, Alma, de 11 anos de idade, Maya, de 4 anos de idade e Daniella de 2 anos de idade.

Gal Gadot revela que filme de Cleópatra mudará imagem da rainha egípcia

Não é a primeira vez que a atriz Gal Gadot participa de filmes que visam mudar as coisas. A artista revelou recentemente que quer mudar a percepção das pessoas sobre a tão icônica rainha egípcia, Cleópatra, em seu mais novo filme. Na conversa com a Vogue de Hong Kong, Gal deixou claro que ela cresceu sabendo que a rainha Cleópatra era um nome extremamente conhecido em Israel, por conta de sua fronteira com o Egito. “Se a Mulher Maravilhosa é uma líder feminina forte, a Cleópatra é uma da vida real”, explicou a atriz, que vive a super-heroína nos cinemas.

“Esse é um exemplo perfeito de uma história que eu quero contar porque eu comecei a ler diferentes livros sobre ela, e eu disse: ‘Nossa, isso tudo é muito fascinante’”, continuou. “Tudo que eu vi sobre Cleópatra de imagem foi que ela era essa mulher sedutora que mantinha um affair com Julius Caesar e Marco Antônio”, criticou.