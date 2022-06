Gabriel Palhares comemora viagem para gravar novo filme na Disney

Gabriel Palhares está no elenco do filme 'Partiu América', no qual contracena com Priscila Fantin e Matheus Ceará

O ator Gabriel Palhares (14) está encantado com a oportunidade de conhecer os parques de diversão da Disney enquanto trabalha. Ele está no elenco do filme 'Partiu América', de Rodrigo César, e teve a oportunidade de viajar para Orlando, nos Estados Unidos, com a produção do longa-metragem. Entre uma cena e outra, o rapaz se divertiu na viagem.

"Eu literalmente estou aqui no Animal Kingdom, que é um parque que estou adorando, pelo pouco que já estou conhecendo aqui. Eu fui no Magic Kingdom, que é o Parque do Castelo da Cinderela, era o meu sonho desde que eu tinha quatro anos, então está sendo uma experiência muito mágica. Eu realmente senti tudo a flor da pele, cada segundo era uma magia literalmente inexplicável diferente de qualquer outro lugar. Eu acho que não é nenhuma vibe, é um sentimento... A Disney é um sentimento, você sente a Disney. Quando você está lá, quando vê vídeos, até quando alguém conversa com você sobre o assunto você sente aquilo. É uma coisa mágica. Eu sempre tive essa paixão por Disney, e conhecer aquilo de perto e ver as coisas que sempre tive muita vontade de ver foi surreal",disse ele sobre a viagem.

Gabriel também está empolgado com seu novo personagem no filme. "Eu me realizei profissionalmente de uma maneira literalmente inexplicável. Eu não tenho palavras para descrever a experiência desse filme. Absolutamente toda a equipe é fantástica. Eu digo com certeza de pés juntos que foi a melhor equipe que eu trabalhei. De todos os meus trabalhos eles são incríveis. O meu diretor, o Rodrigo, é um cara que você nunca vai achar igual. Ele é simpático, generoso, ele te acolhe, tem paciência com você, ele me deixou e a minha família também (o Matheus Ceará, a Luara Fonseca, a Priscila Fantin), ele deixava a gente muito à vontade no set. Ele deixava a gente ser o nosso personagem, acrescentar coisas, agregar história, além dele ser muito humano", afirmou.

O rapaz também contou como foi trabalhar ao lado de Matheus Ceará e Priscila Fantin. "O Matheus me acolheu como um filho, eu até disse isso num post do instagram, mas realmente é verdade. Ele foi como um pai durante essa temporada de filmagens. A Pri também foi como uma mãe, ela me dava aqueles esporros de mãe quando eu fazia alguma coisa no set, ela sempre me acolhia, me dava um abraço. A gente ficava grudadinho no set", declarou.

Por fim, ele contou que o público pode esperar um filme muito legal nos cinemas em breve. "A magia da Disney em geral parece que foi para o filme. Esse sentimento não tem como descrever, é um sentimento Partiu América, é aquela vibe que vocês vão ver no cinema, que não é 1% do que nós vivemos lá. Pq eu tenho certeza que como foi tudo muito orgânico e todo mundo se conectou muito bem, e teve uma química explandorosa, a gente vai passar no cinema um pouco de como foi essa sensação", declarou.

Gabriel Palhares tem vários projetos de sucesso em sua trajetória na TV. Ele já atuou em Liberdade, Liberdade, Força Tarefa, Gabriela, Geração Brasil, Sete Vidas e Amor de Mãe. Além disso, ele participou da Dancinha dos Famosos e do Super Chefinho.

Fotos dos bastidores da gravação de Gabriel Palhares no filme 'Partiu América':